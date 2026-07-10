Informations pratiques

Chevry-sous-le-Bignon

Atelier de peinture

Chevry-sous-le-Bignon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2027-06-29

Date(s) :

2026-09-15

Atelier de peinture

Préparez votre rentrée avec les ateliers peinture de Nathalie Frot ! Vous découvrirez ainsi différentes techniques telles que paysage, nature morte, fleurs, animaux, figuratif et abstrait. Ateliers pour adultes .

Chevry-sous-le-Bignon 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 73 26 70

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English :

Painting workshop

L’événement Atelier de peinture Chevry-sous-le-Bignon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS