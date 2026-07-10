Atelier de peinture Chevry-sous-le-Bignon
mardi 15 septembre 2026 · Chevry-sous-le-Bignon
Informations pratiques
Chevry-sous-le-Bignon
Atelier de peinture
Chevry-sous-le-Bignon Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2027-06-29
Date(s) :
2026-09-15
Atelier de peinture
Préparez votre rentrée avec les ateliers peinture de Nathalie Frot ! Vous découvrirez ainsi différentes techniques telles que paysage, nature morte, fleurs, animaux, figuratif et abstrait. Ateliers pour adultes .
Chevry-sous-le-Bignon 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 73 26 70
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English :
Painting workshop
L’événement Atelier de peinture Chevry-sous-le-Bignon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS