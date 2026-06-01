atelier de peinture de paysage en trois dimensions avec des éléments naturels, Palazzo Minelli, Sala Bolognese

atelier de peinture de paysage en trois dimensions avec des éléments naturels Dimanche 7 juin, 16h00 Palazzo Minelli Bologna

Coût par adulte 25 € par personne, enfants 15 €. Matériel inclus. Apéritif non inclus, prix à la consommation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Atelier de peinture de paysage 3D.

Nous commencerons par une promenade dans le vert, en recueillant de petits éléments naturels – feuilles, fleurs – qui feront partie de nos œuvres.

Ensuite, une courte méditation guidée pour nous connecter au moment présent et ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure.

À travers les couleurs, les textures et les matériaux naturels, nous allons créer des paysages inspirés par la beauté authentique de la nature.

L’atelier aura une durée de 2 heures, prix par personne 25 € matériaux inclus

De 18 heures à 21 heures

À la fin, notre Apéritif du Palais, point de restauration avec des propositions de la tradition et des verres d’excellents vins locaux.

Palazzo Minelli Sala Bolognese Sala Bolognese 40010 Bologna Emilia-Romagna 3358166883 http://www.palazzominelli.it https://www.facebook.com/PalazzoMinelli?mibextidwwXIfr [{« type »: « link », « value »: « https://wa.me/message/VJKZKJ7DGRMCA1 »}, {« type »: « phone », « value »: null}] au km 14,5 de la SP18

Atelier de peinture de paysage 3D.

©Palazzo Minelli