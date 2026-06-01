atelier de peinture de paysage en trois dimensions avec des éléments naturels, Palazzo Minelli, Sala Bolognese
atelier de peinture de paysage en trois dimensions avec des éléments naturels, Palazzo Minelli, Sala Bolognese dimanche 7 juin 2026.
atelier de peinture de paysage en trois dimensions avec des éléments naturels Dimanche 7 juin, 16h00 Palazzo Minelli Bologna
Coût par adulte 25 € par personne, enfants 15 €. Matériel inclus. Apéritif non inclus, prix à la consommation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00
Atelier de peinture de paysage 3D.
Nous commencerons par une promenade dans le vert, en recueillant de petits éléments naturels – feuilles, fleurs – qui feront partie de nos œuvres.
Ensuite, une courte méditation guidée pour nous connecter au moment présent et ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure.
À travers les couleurs, les textures et les matériaux naturels, nous allons créer des paysages inspirés par la beauté authentique de la nature.
L’atelier aura une durée de 2 heures, prix par personne 25 € matériaux inclus
De 18 heures à 21 heures
À la fin, notre Apéritif du Palais, point de restauration avec des propositions de la tradition et des verres d’excellents vins locaux.
Palazzo Minelli Sala Bolognese Sala Bolognese 40010 Bologna Emilia-Romagna 3358166883 http://www.palazzominelli.it https://www.facebook.com/PalazzoMinelli?mibextidwwXIfr [{« type »: « link », « value »: « https://wa.me/message/VJKZKJ7DGRMCA1 »}, {« type »: « phone », « value »: null}] au km 14,5 de la SP18
Atelier de peinture de paysage 3D.
©Palazzo Minelli