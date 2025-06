Atelier de peinture décorative sur bois – La Carneille Athis-Val de Rouvre 2 juillet 2025 14:30

Orne

Atelier de peinture décorative sur bois La Carneille 11 Rue des Marchands Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-07-02 14:30:00

fin : 2025-07-02 17:00:00

2025-07-02

Atelier de peinture sur bois, travail du motif et de la couleur en s’amusant tous les mercredis en Juillet et Août sur inscription.

La Carneille 11 Rue des Marchands

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 06 40 74 31 contact@couleur-bois.fr

English : Atelier de peinture décorative sur bois

Wood-painting workshop, working with motif and color while having fun, every Wednesday in July and August, with registration.

German :

Workshop zur Holzmalerei, spielerisches Arbeiten mit Motiven und Farben jeden Mittwoch im Juli und August auf Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di pittura su legno, per lavorare su motivi e colori in modo divertente ogni mercoledì di luglio e agosto, con iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de pintura sobre madera, trabajando motivos y colores de forma lúdica todos los miércoles de julio y agosto, previa inscripción.

