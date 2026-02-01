Atelier de peinture Découverte de l’aquarelle Atelier Contemplative Montceau-les-Mines

Atelier de peinture Découverte de l’aquarelle

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-21

Je vous propose une série d’ateliers pour expérimenter l’aquarelle et découvrir tout son potentiel. Loin des sentiers battus, vous pourrez vous approprier cette technique en toute liberté, sans peur de vous tromper. Apprendre à jouer avec l’eau, les pigments et les dégradés, laisser les couleurs se mêler et se fondre… L’aquarelle devient alors un véritable moment d’apaisement et de créativité. Que vous soyez débutant ou déjà initié, ces ateliers vous guideront pas à pas.

Les plus petits aussi !

Dans cet atelier, les enfants comme les grands découvriront la magie de l’aquarelle en créant leur propre ciel en dégradé, du plus clair au plus foncé. Guidés pas à pas, ils apprendront à réaliser des nuages doux et légers, puis à ajouter des silhouettes noires au premier plan pour donner vie à leur paysage. Une technique simple et amusante qui permet de s’initier à l’aquarelle en réalisant une vraie œuvre. .

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliercontemplative@gmail.com

