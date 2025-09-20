Atelier de peinture en plein air Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon

Atelier de peinture en plein air Samedi 20 septembre, 13h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Sans réservation – Gratuit

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Des ateliers artistiques pour les enfants proposés en continu dans le jardin de sculptures.

Sans réservation – Gratuit – En continu – Enfant de 5 à 12 ans – Durée : 30 min.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

Atelier artistique atelier enfant

Musée d’art et d’histoire de Meudon