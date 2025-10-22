Atelier de peinture intergénérationnel Bourgueil

Atelier de peinture intergénérationnel Bourgueil mercredi 22 octobre 2025.

Atelier de peinture intergénérationnel

9 Rue Raymond Garrit Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Atelier intergénérationnel de peinture (3 à 99 ans)

Séance spéciale vacances le mercredi 22 octobre 2025 de 16H à 17H.

Adhésion à l’association Ma Cool’Heure: 10 €/ famille

Ouvert à tous.

Atelier intergénérationnel de peinture (3 à 99 ans)

Séance spéciale vacances le mercredi 22 octobre 2025 de 16H à 17H.

Adhésion à l’association Ma Cool’Heure: 10 €/ famille

Ouvert à tous. 8 .

9 Rue Raymond Garrit Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 47 73 37 contactmch@laposte.net

English :

Intergenerational painting workshop (ages 3 to 99)

Special vacation session on Wednesday, October 22, 2025 from 4pm to 5pm.

Ma Cool’Heure membership: 10 ?/ family

Open to all.

German :

Generationsübergreifender Malworkshop (3 bis 99 Jahre)

Ferien-Sondersitzung am Mittwoch, den 22. Oktober 2025 von 16H bis 17H.

Mitgliedschaft im Verein Ma Cool’Heure: 10 ?/Familie

Offen für alle.

Italiano :

Laboratorio di pittura intergenerazionale (dai 3 ai 99 anni)

Sessione speciale per le vacanze mercoledì 22 ottobre 2025 dalle 16.00 alle 17.00.

Iscrizione all’associazione Ma Cool’Heure: 10€ famiglia

Aperto a tutti.

Espanol :

Taller de pintura intergeneracional (de 3 a 99 años)

Sesión especial de vacaciones el miércoles 22 de octubre de 2025 de 16:00 a 17:00 horas.

Abono a la asociación Ma Cool’Heure: 10 euros familia

Abierto a todos.

L’événement Atelier de peinture intergénérationnel Bourgueil a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE