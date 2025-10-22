Atelier de peinture intergénérationnel Bourgueil
Atelier de peinture intergénérationnel Bourgueil mercredi 22 octobre 2025.
Atelier de peinture intergénérationnel
9 Rue Raymond Garrit Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
Atelier intergénérationnel de peinture (3 à 99 ans)
Séance spéciale vacances le mercredi 22 octobre 2025 de 16H à 17H.
Adhésion à l’association Ma Cool’Heure: 10 €/ famille
Ouvert à tous.
9 Rue Raymond Garrit Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 47 73 37 contactmch@laposte.net
English :
Intergenerational painting workshop (ages 3 to 99)
Special vacation session on Wednesday, October 22, 2025 from 4pm to 5pm.
Ma Cool’Heure membership: 10 ?/ family
Open to all.
German :
Generationsübergreifender Malworkshop (3 bis 99 Jahre)
Ferien-Sondersitzung am Mittwoch, den 22. Oktober 2025 von 16H bis 17H.
Mitgliedschaft im Verein Ma Cool’Heure: 10 ?/Familie
Offen für alle.
Italiano :
Laboratorio di pittura intergenerazionale (dai 3 ai 99 anni)
Sessione speciale per le vacanze mercoledì 22 ottobre 2025 dalle 16.00 alle 17.00.
Iscrizione all’associazione Ma Cool’Heure: 10€ famiglia
Aperto a tutti.
Espanol :
Taller de pintura intergeneracional (de 3 a 99 años)
Sesión especial de vacaciones el miércoles 22 de octubre de 2025 de 16:00 a 17:00 horas.
Abono a la asociación Ma Cool’Heure: 10 euros familia
Abierto a todos.
L’événement Atelier de peinture intergénérationnel Bourgueil a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE