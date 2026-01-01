Atelier de peinture intuitive à la journée Les Créations d’Isa Palinges

Atelier de peinture intuitive à la journée

Les Créations d’Isa 42 ROUTE DES SABLES Palinges Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-21 2026-04-18 2026-05-23 2026-07-04

L’activité artistique pour réveiller son potentiel créatif.

Lorsque le mental est trop présent, que la tête est trop pleine, il n’y a plus la place pour accueillir le nouveau. Les idées sont floues, les décisions sont rarement les bonnes.

Grâce à cet atelier, tu vas pouvoir libérer le trop plein, créer de l’espace afin d’accueillir le nouveau.

Laisse aller ton intuition pour développer tes perceptions.

Savoir observer, se poser, écouter, sentir, goûter … les sens seront en éveil ! L’activité artistique permet cette alchimie.

Créer à partir du coeur et non du mental, s’étonner et se surprendre, autant d’expérience que je t’invite à explorer lors de cette journée magique !

Repas pris sur place avec la formule de l’auberge espagnole

Si l’aventure te tente, réserve ta place !

La convivialité, le plaisir partagé et la créativité sont les priorités.

Vous pourrez profiter du jardin pendant les pauses, avec le vue sur le bocage.

De 9h30 à 17h30

Possibilité d’autres dates sur demande à partir de 3 jusqu’à 6 personnes. Sur réservation. .

Les Créations d’Isa 42 ROUTE DES SABLES Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bienvenue@lenidauxapillons.fr

