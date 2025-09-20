Atelier de peinture Musée de l’abbaye Sainte-Croix Les Sables-d’Olonne

Atelier de peinture Musée de l’abbaye Sainte-Croix Les Sables-d’Olonne samedi 20 septembre 2025.

Atelier de peinture 20 et 21 septembre Musée de l’abbaye Sainte-Croix Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’invitation des Amis du MASC, Corentin Canesson et Michaela Sanson-Braun ont imaginé des modèles d’affiches en noir et blanc en écho au dernier accrochage du musée. A votre tour, venez personnaliser votre affiche en participant à un atelier de peinture installé tout le week-end sous la croisée.

Musée de l’abbaye Sainte-Croix Rue de verdun, 85100 Les Sables-d’Olonne, France Les Sables-d’Olonne 85100 La Chaume Sud Vendée Pays de la Loire 0251320116 https://www.lemasc.fr

A l’invitation des Amis du MASC, Corentin Canesson et Michaela Sanson-Braun ont imaginé des modèles d’affiches en noir et blanc en écho au dernier accrochage du musée. A votre tour, venez votre en à…

MASC