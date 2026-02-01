Atelier de peinture naturelle Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS

Ensemble nous allons créer des couleurs et laisser les enfants explorer leurs sens sans danger.

La maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement est dédiée aux futurs parents et aux parents de jeunes enfants. Dès les premiers mois de vie, de nombreuses activités peuvent être explorées avec votre enfant.

Atelier de peinture parent-enfant, avec des produits naturels pour une exploration de l’enfant en toute sécurité.

Le jeudi 12 février 2026

de 09h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 PARIS

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



