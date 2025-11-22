Atelier de peinture pour adultes et enfants le Bourg Heugas
Atelier de peinture pour adultes et enfants
le Bourg Salle du Foyer Rural Heugas Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Atelier pour adultes, même débutants, le matin pour les adultes et l’près midi pour les enfants.
Animés par des professeurs d’arts plastiques de l’Ecole de DAX. .
le Bourg Salle du Foyer Rural Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 70 84 54
