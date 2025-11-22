Atelier de peinture pour adultes et enfants le Bourg Heugas

Atelier de peinture pour adultes et enfants

le Bourg Salle du Foyer Rural Heugas Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Atelier pour adultes, même débutants, le matin pour les adultes et l’près midi pour les enfants.

Animés par des professeurs d’arts plastiques de l’Ecole de DAX. .

le Bourg Salle du Foyer Rural Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 70 84 54

