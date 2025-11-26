ATELIER DE PEINTURE SUR CERAMIQUE Honfleur

Boutique galerie ICI 27 rue de la Chaussée Honfleur Calvados

Début : 2025-11-26 18:30:00

fin : 2025-11-26 20:30:00

2025-11-26

Venez décorer une assiette de présentation en forme de goutte, une création originale et artisanale en grés réalisée par la céramiste MaNat. Pendant deux heures, Nathalie vous accompagne sur différentes techniques de décor pour une expérience unique de créativité dans la convivialité et dans un lieu inspirant au coeur d’Honfleur. Une fois les réalisations terminées, il faudra patienter une quinzaine de jour et revenir chercher vos œuvres émaillées pour une utilisation optimale. .

Boutique galerie ICI 27 rue de la Chaussée Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 42 55 83 79 manat.poterie@gmail.com

Come and decorate a teardrop-shaped presentation plate, an original, hand-crafted stoneware creation by ceramist MaNat.

Verzieren Sie einen tropfenförmigen Platzteller, eine originelle, handgefertigte Kreation aus Sandstein von der Keramikerin MaNat.

Venite a decorare un piatto di presentazione a forma di goccia, un’originale creazione artigianale in gres della ceramista MaNat.

Venga a decorar un plato de presentación en forma de gota, una creación original hecha a mano en gres por la ceramista MaNat.

L’événement ATELIER DE PEINTURE SUR CERAMIQUE Honfleur a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Honfleur-Beuzeville