Atelier de peinture sur le thème de la forêt

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 17:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

[MURMURES DE NOS FORÊTS] Un atelier découverte autour de la technique des encres à l’alcool, technique fluide et surprenante où les encres se déplacent, se mêlent, et révèlent des formes organiques, presque vivantes. Sur inscription.

Dans le cadre de la 5ème édition de l’événement Murmures de nos Forêts

Un atelier découverte autour de la technique des encres à l’alcool, technique fluide et surprenante où les encres se déplacent, se mêlent, et révèlent des formes organiques, presque vivantes. Comme une promenade en sous-bois, on observe, on accompagne et on se laisse surprendre. Aucune expérience n’est nécessaire. 0 .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[MURMURES DE NOS FORÊTS] A discovery workshop based on the technique of alcohol inks, a fluid and surprising technique in which the inks move and mingle, revealing organic, almost living forms. Registration required.

L’événement Atelier de peinture sur le thème de la forêt Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme de l’Alsace Verte