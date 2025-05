Atelier de peinture sur mobilier à la Citronnerie – Ruillé sur Loir Loir en Vallée, 28 mai 2025 18:00, Loir en Vallée.

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2025-05-28 18:00:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

Cet atelier vous permettra de repartir avec votre objet customisé, c’est la créativité qui sera privilégiée !

Initiation à un savoir-faire traditionnel ! Vous découvrirez les techniques pour transformer votre mobilier grâce à une palette de couleurs lumineuses et une variété infinie de motifs. C’est la créativité qui sera privilégiée ! Ces ateliers de 4 à 9 personnes vous permettront de repartir avec votre petit meuble customisé. Vous apporterez un objet ou un meuble de petite taille pour lui offrir une seconde vie (coffre à jouets, tabouret, chaise, table de chevet, guéridon, plateau en bois…). Tout public, amateurs et expérimentés. .

Ruillé sur Loir Lieu-dit Les Bruyères

Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 46 20 77 s@lateliercitron.com

English :

This workshop will allow you to take home your own custom-made object creativity is the name of the game!

German :

Dieser Workshop ermöglicht es dir, dein selbst gestaltetes Objekt mit nach Hause zu nehmen, denn Kreativität ist gefragt!

Italiano :

Questo laboratorio vi darà la possibilità di portare a casa il vostro oggetto personalizzato, ponendo l’accento sulla creatività!

Espanol :

Este taller te dará la oportunidad de llevarte a casa tu propio objeto personalizado, haciendo hincapié en la creatividad

