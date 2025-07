Atelier de peinture végétal LA CALANQUE Saint-Fargeau

Atelier de peinture végétal LA CALANQUE Saint-Fargeau dimanche 27 juillet 2025.

Atelier de peinture végétal

LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Évènement de La Guinguette en Scène ASSO Mammouth –

Durée 2 h 30 min

Atelier Peinture Végétale

Dimanche 27 juillet de 14h30 à 17h À la Guinguette en Scène!

Avec Hélène Chevallier, autrice de Créez votre peinture végétale avec 110 plantes et matériaux de récup.

Plongez dans l’univers magique des couleurs naturelles !

Au programme

Balade botanique pour découvrir et cueillir des plantes sauvages comestibles, médicinales… et surtout colorantes

Fabrication de vos propres peintures végétales à partir des plantes récoltées

Création d’aquarelles naturelles dans un moment calme et inspirant

En bonus une recette médiévale d’encre noire vous sera partagée !

Atelier limité à 9 personnes Réservation obligatoire kurcubitace@gmail.com .

LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@mammouthfest.fr

