Atelier de perfectionnement Canva (Niveau 2) Quartiers Libres Saint-Maixent-l’École

Atelier de perfectionnement Canva (Niveau 2)

Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Vous souhaitez approfondir vos pratiques avec Canva?

Le 25 novembre, de 14h à 17h, participez à l’atelier de perfectionnement pour m ́l o e o r r t q e d a v . .

Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 98 00 03 contact@quartiers-libres.fr

English : Atelier de perfectionnement Canva (Niveau 2)

German : Atelier de perfectionnement Canva (Niveau 2)

Italiano :

Espanol : Atelier de perfectionnement Canva (Niveau 2)

L’événement Atelier de perfectionnement Canva (Niveau 2) Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Haut Val De Sèvre