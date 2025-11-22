Atelier de permaculture Eau, soleil, vent, terre, … les énergies dans un jardin. Picauville

Atelier de permaculture Eau, soleil, vent, terre, … les énergies dans un jardin.

8 rue du Sy Picauville Manche

Début : 2025-11-22 14:50:00

fin : 2025-11-22 17:50:00

2025-11-22

Au fil d’une balade dans le jardin, cet atelier propose une étude du rôle et de la place des 4 éléments. Observation de quelles énergies nous laissons faire, celles que nous freinons, coupons ou celles dont nous nous protégeons. Temps d’échanges (savoir-faire, expériences, astuces…). .

8 rue du Sy Picauville 50480 Manche Normandie idunn.annekrys@gmail.com

