Atelier de permaculture Eau, soleil, vent, terre, … les énergies dans un jardin. Picauville
Atelier de permaculture Eau, soleil, vent, terre, … les énergies dans un jardin. Picauville samedi 22 novembre 2025.
Atelier de permaculture Eau, soleil, vent, terre, … les énergies dans un jardin.
8 rue du Sy Picauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:50:00
fin : 2025-11-22 17:50:00
Date(s) :
2025-11-22
Au fil d’une balade dans le jardin, cet atelier propose une étude du rôle et de la place des 4 éléments. Observation de quelles énergies nous laissons faire, celles que nous freinons, coupons ou celles dont nous nous protégeons. Temps d’échanges (savoir-faire, expériences, astuces…). .
8 rue du Sy Picauville 50480 Manche Normandie idunn.annekrys@gmail.com
English : Atelier de permaculture Eau, soleil, vent, terre, … les énergies dans un jardin.
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de permaculture Eau, soleil, vent, terre, … les énergies dans un jardin. Picauville a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Baie du Cotentin