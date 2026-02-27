Atelier de permaculture Gujan-Mestras

Atelier de permaculture

Jardin de la permaculture Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Préparation de la terre pour les semis, repiquages, associations de plantes…

Des ateliers gratuits vous permettront de vous familiariser ou de vous perfectionner avec les techniques de jardinage en permaculture.

La permaculture cherche à concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes naturels. Ses concepts de design reposent sur un principe essentiel positionner au mieux chaque élément de manière à ce qu’il puisse interagir positivement avec les autres. Créer des interactions bénéfiques, comme dans la nature où tout est relié. Dès lors, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et chaque élément remplit plusieurs fonctions, les déchets de l’un deviennent les produits de l’autre, permettant au tout d’être davantage que la somme des parties. .

Jardin de la permaculture Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 23 developpementdurable@ville-gujanmestras.fr

