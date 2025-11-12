Atelier de personnalisation d’un t-shirt avec impression par sublimation Fab Lab Soli’Seine Port-Jérôme-sur-Seine
Atelier de personnalisation d’un t-shirt avec impression par sublimation
Fab Lab Soli’Seine 20 Rue de l’Innovation Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 15:30:00
2025-11-12
Envie de personnaliser votre t-shirt avec votre propre création ? Venez découvrir la technique d’impression par sublimation au Fab Lab Soli’Seine !
Au programme de cet atelier, initiez-vous à la conception graphique, à la préparation du visuel et transfert par presse à chaud sur textile.
Repartez avec votre t-shirt unique que vous aurez fabriqué vous-même !
T-shirt en polyester blanc fourni (Tailles disponibles XS -S M L XL 2 XL). 4 places de disponibles. .
