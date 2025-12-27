Atelier de philosophie à Figeac Figeac
Atelier de philosophie à Figeac
rue victor Delbos (ancien CES) Figeac Lot
La fabrique des savoirs offre des ateliers d’orthographe, d’anglais, floral, elle s’enrichit d’un quatrième élément avec un atelier de philosophie.
Pour y participer, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste, il suffit d’avoir la curiosité et l’envie de réfléchir sur les grandes thématiques qui animent l’humanité.
L’atelier sera animé par Jean Lauxerois que nous avons eu le plaisir d’accueillir au mois de novembre. .
rue victor Delbos (ancien CES) Figeac 46100 Lot Occitanie lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com
English :
La fabrique des savoirs offers spelling, English and floral workshops, and has added a fourth element with a philosophy workshop
