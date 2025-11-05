Atelier de Philosophie lecture du Gai Savoir Les Imprimeries* Moulins

Atelier de Philosophie lecture du Gai Savoir Les Imprimeries* Moulins mercredi 5 novembre 2025.

Atelier de Philosophie lecture du Gai Savoir

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 140 – 140 – EUR

Pour les 5 séances

Début : 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-12-03 21:00:00

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03

La philosophie de Nietzsche nous invite à aller par delà la science et la religion vers un gai savoir, savoir libre et créateur de l’existence à la mesure de l’art.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

Nietzsche?s philosophy invites us to go beyond science and religion towards a gai savoir, a free and creative knowledge of existence in the measure of art.

German :

Nietzsches Philosophie lädt uns dazu ein, über Wissenschaft und Religion hinaus zu einem fröhlichen Wissen zu gelangen, einem freien und kreativen Wissen der Existenz, das dem Maßstab der Kunst entspricht.

Italiano :

La filosofia di Nietzsche ci invita ad andare oltre la scienza e la religione verso una conoscenza gay, una conoscenza libera e creativa dell’esistenza nella misura dell’arte.

Espanol :

La filosofía de Nietzsche nos invita a ir más allá de la ciencia y la religión hacia un conocimiento gay, un conocimiento libre y creativo de la existencia a la medida del arte.

