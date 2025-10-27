Atelier de photographie argentique noir et blanc et de tirage en chambre noire Centre Anim Rébeval Paris

Atelier de photographie argentique noir et blanc et de tirage en chambre noire Centre Anim Rébeval Paris lundi 27 octobre 2025.

Atelier de photographie argentique pour adolescents et adultes sur trois jours (18h au total). Initiation à la photographie noir et blanc et au tirage en chambre noire.

Prises de vues en abordant, la vitesse d’obturation, le diaphragme, la sensibilité et la cellule. Développement du film, planche contact. Tirage en laboratoire avec exposition du papier, gestion de contraste par filtrage et modification par zone (le masquage).

Du lundi 27 octobre 2025 au mercredi 29 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 17h30

payant

6 places disponibles – Tarifs suivant quotient familial.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 77 ans.

début : 2025-10-27T11:30:00+01:00

fin : 2025-10-29T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T10:30:00+02:00_2025-10-27T17:30:00+02:00;2025-10-28T10:30:00+02:00_2025-10-28T17:30:00+02:00;2025-10-29T10:30:00+02:00_2025-10-29T17:30:00+02:00

Centre Anim Rébeval 36, rue Rébeval 75011 Paris

https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-photo-argentique +33613558724 danphotographie75@gmail.com