Atelier de pilates Châteaux en fête Manoir de Puymarteau Brantôme en Périgord

Atelier de pilates Châteaux en fête

Manoir de Puymarteau 36 Allée de Puymarteau Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Atelier de pilates. Nombre de places limitées à 8 participants. Gratuit.

Manoir de Puymarteau 36 Allée de Puymarteau Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 19 74 johanna.martins@puymarteau.com

English : Atelier de pilates Châteaux en fête

Pilates workshop. Places limited to 8 participants. Free admission.

