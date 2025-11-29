Atelier de Pilates pour adulte par Virginie Ancienne école Bonnes
Atelier de Pilates pour adulte par Virginie Ancienne école Bonnes mardi 1 décembre 2026.
Bonnes
Atelier de Pilates pour adulte par Virginie
Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-01
Le Bonn’art café vous offre la possibilité de découvrir le Pilates et ses bienfaits lors d’atelier.
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Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
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English : Atelier de Pilates pour adulte par Virginie
Bonn’art café offers you the opportunity to discover Pilates and its benefits during workshops.
L’événement Atelier de Pilates pour adulte par Virginie Bonnes a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Sud Charente
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