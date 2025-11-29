Atelier de Pilates pour adulte par Virginie Ancienne école Bonnes

Bonnes

Atelier de Pilates pour adulte par Virginie

Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Le Bonn’art café vous offre la possibilité de découvrir le Pilates et ses bienfaits lors d’atelier.

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Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

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English : Atelier de Pilates pour adulte par Virginie

Bonn’art café offers you the opportunity to discover Pilates and its benefits during workshops.

L’événement Atelier de Pilates pour adulte par Virginie Bonnes a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Sud Charente