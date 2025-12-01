Atelier de plantation d’arbres têtards jardinés La Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Atelier de plantation d’arbres têtards jardinés

Pour sa saison 2025-2026, l’Ethnothèque propose d’envisager l’arbre têtard taillé dans une nouvelle dimension purement domestique en inventant et réinventant l’arbre têtard jardiné.

A cette occasion, le Parc organise un Rendez-vous du Parc pour aider à la plantation d’arbres têtards chez soi. En effet, l’arbre têtard convient aussi bien aux grands qu’aux petits jardins. La taille en têtard réduit la stature de l’arbre et permet de récolter du bois assez rapidement et facilement.

Quelles sont les essences adaptées, comment planter un futur arbre têtard dans son jardin ?

Eva Mériadec, technicienne arbres et haies au Parc, encadrera ce Rendez-vous à la Maison du Parc, dans un espace en cours de réaménagement et dont la vocation future et expérimentale est d’en faire un jardin de bois .

Dans le cadre de la thématique de sa saison 2025-2026 sur l’arbre têtard, l’Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande vous propose un itinéraire technique depuis la plantation jusqu’à la production de bois, notamment de chauffage, pour redonner une place à cet arbre sous une forme innovante au sein de nos villages et de nos jardins.

Ce Rendez-vous du Parc est destiné aux personnes souhaitant en connaître davantage sur l’arbre têtard. .

La Maison du Parc 692 Rue du Petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

