Atelier de plantation Longère de la Bégraisière Saint-Herblain samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

Venez participer avec les jardiniers de la Ville à la plantation d’arbres et arbustes sur le parc des Haradières. Ces jeunes pousses favoriseront le développement de la biodiversité et le renforcement de la place du végétal à Saint-Herblain.À l’occasion de la semaine de l’arbre À Saint-Herblain.Prévoir des bottes, gants de jardinage et tenue adaptée.

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/atelier-de-plantation/