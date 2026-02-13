Atelier de plantes médicinales « Lâcher-prise émotionnel », 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Atelier de plantes médicinales « Lâcher-prise émotionnel » Dimanche 15 février, 16h00 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris

Tarifs : null 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Lors de l’atelier, nous ouvrirons la porte de l’univers des plantes médicinales, celles qui accompagnent la libération des tensions émotionnelles générées par le rythme de la vie quotidienne.

L’objectif est d’explorer, de façon simple, claire et concrète, comment le monde végétal peut apaiser l’esprit, relâcher le corps et nourrir un équilibre intérieur durable.

Dans un premier temps, nous créerons une tisane personnalisée, pensée comme une réponse ciblée aux besoins de chaque participant, une véritable signature botanique individuelle.

Dans un second temps, nous réaliserons la fabrication d’un baume relaxant aux huiles essentielles, un soin naturel, sensoriel et facile à utiliser chez soi, pour prolonger les bienfaits de l’atelier dans le quotidien.

Un moment de transmission, de douceur et de reconnexion, ouvert à tous, où le végétal devient un véritable partenaire de bien-être et d’harmonie intérieure.

Durée : 2h00

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-plantes-medicinales-lacher-prise-emotionnel-7950

45 Rue Bichat, 75010 Paris, France 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-plantes-medicinales-lacher-prise-emotionnel-7950 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-plantes-medicinales-lacher-prise-emotionnel-7950 »}]

Un atelier pour découvrir les plantes médicinales de la détente et pour créer ta tisane sur mesure relaxante et ton baume apaisante à base d’huiles essentielles. Nature Atelier nature