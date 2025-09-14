Atelier de portage physiologique des bébés La Tisanerie Pontarlier
Atelier de portage physiologique des bébés
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-09
Organisé par La Tisanerie.
Atelier de portage physiologique. Venez apprendre à porter votre enfant en toute sécurité dans un cadre convivial. Vous découvrirez l’intérêt et les bienfaits du portage physiologique, du peau à peau, comment manipuler et porter votre bébé dans les bras.
Réservation recommandée. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 76 41 88 lauranne.chauvin@laposte.net
