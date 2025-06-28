Atelier de poterie au Colombin d’Edith Haguenau

Visitez un atelier de poterie et modelez vous-même une pièce en grès !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Visitez un atelier de poterie et modelez vous-même une pièce en grès ! Le lendemain, vous la mettrez en couleur avant de passer à l’étape de la cuisson. Merci de vous munir d’un tablier. Atelier sur 2 séances. .

5 Rue du Brocard Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 75 87 89 contact@colombin-edith.alsace

English :

Visit a pottery workshop and model a stoneware piece yourself!

German :

Besuchen Sie eine Töpferwerkstatt und modellieren Sie selbst ein Stück aus Steingut!

Italiano :

Visitate un laboratorio di ceramica e modellate voi stessi un pezzo in gres!

Espanol :

Visite un taller de cerámica y modele usted mismo una pieza de gres

