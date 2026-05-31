Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut

Bonnut

Atelier de poterie

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Dans un esprit chaleureux et d’échange, enfants, ados et adultes sont invités à mettre la main à la pâte pour (re)découvrir ensemble les plaisirs du modelage et du travail de la terre.

Sur inscription.

Le stage s’adresse à tous, que vous soyez débutants ou confirmés.

Tout le matériel est fourni par l’atelier, et le prix du stage comprend les fournitures et les cuissons. .

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 12 86 01

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English : Atelier de poterie

L’événement Atelier de poterie Bonnut a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Coeur de Béarn