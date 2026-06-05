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Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut

Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut

Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut lundi 17 août 2026.

Lieu : Engobe et barbotine

Adresse : 885 route de Saint-Boès

Ville : 64300 Bonnut

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bonnut

Atelier de poterie

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Dans un esprit chaleureux et d’échange, enfants, ados et adultes sont invités à mettre la main à la pâte pour (re)découvrir ensemble les plaisirs du modelage et du travail de la terre.

Sur inscription.
Le stage s’adresse à tous, que vous soyez débutants ou confirmés.
Tout le matériel est fourni par l’atelier, et le prix du stage comprend les fournitures et les cuissons.   .

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 12 86 01 

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English : Atelier de poterie

L’événement Atelier de poterie Bonnut a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn

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