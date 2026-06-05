Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut
Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut lundi 17 août 2026.
Bonnut
Atelier de poterie
Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Dans un esprit chaleureux et d’échange, enfants, ados et adultes sont invités à mettre la main à la pâte pour (re)découvrir ensemble les plaisirs du modelage et du travail de la terre.
Sur inscription.
Le stage s’adresse à tous, que vous soyez débutants ou confirmés.
Tout le matériel est fourni par l’atelier, et le prix du stage comprend les fournitures et les cuissons. .
Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 12 86 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de poterie
L’événement Atelier de poterie Bonnut a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Bonnut (Pyrénées-Atlantiques)
- Bonnu’Trail Bonnut 4 juillet 2026
- Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut 13 juillet 2026
- Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut 17 juillet 2026
- Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut 20 juillet 2026
- Atelier de poterie Engobe et barbotine Bonnut 24 juillet 2026