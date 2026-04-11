Monein

Atelier de poterie

48 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Cours de poterie pour enfant, adulte ou duo parent enfant.

Comprend tout le matériel (la terre et les outils, les tabliers), une cuisson et un enseignement transmis avec passion. .

48 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de poterie

L’événement Atelier de poterie Monein a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn