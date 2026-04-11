Atelier de poterie Monein
Atelier de poterie Monein vendredi 17 avril 2026.
Monein
Atelier de poterie
48 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Cours de poterie pour enfant, adulte ou duo parent enfant.
Comprend tout le matériel (la terre et les outils, les tabliers), une cuisson et un enseignement transmis avec passion. .
48 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72
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English : Atelier de poterie
L’événement Atelier de poterie Monein a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn
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