Atelier de poterie pour Octobre rose Sévérac d’Aveyron

Atelier de poterie pour Octobre rose Sévérac d’Aveyron mercredi 8 octobre 2025.

Atelier de poterie pour Octobre rose

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Venez participer à un atelier de poterie au profit d’Octobre rose !

Dans le cadre d’Octobre rose, un atelier de poterie captivant vous attend.

Rendez-vous à Ô9 (rue des Douves) à 14h. Participation est libre. Inscription au 06 20 39 09 77 ou au 05 65 47 78 73.

Organisé par Familles rurales, dans le cadre de la campagne 2025 d’Octobre rose. .

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

Come and take part in a pottery workshop in aid of Pink October!

German :

Nehmen Sie an einem Töpferworkshop zugunsten des Rosa Oktobers teil!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di ceramica a favore dell’Ottobre Rosa!

Espanol :

Participa en un taller de cerámica a beneficio de Octubre Rosa

