Atelier de poterie pour Octobre rose Sévérac d’Aveyron

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Mercredi 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Venez participer à un atelier de poterie au profit d’Octobre rose !
Dans le cadre d’Octobre rose, un atelier de poterie captivant vous attend.
Rendez-vous à Ô9 (rue des Douves) à 14h. Participation est libre. Inscription au 06 20 39 09 77 ou au 05 65 47 78 73.
Organisé par Familles rurales, dans le cadre de la campagne 2025 d’Octobre rose. .
Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
English :
Come and take part in a pottery workshop in aid of Pink October!
German :
Nehmen Sie an einem Töpferworkshop zugunsten des Rosa Oktobers teil!
Italiano :
Partecipate a un laboratorio di ceramica a favore dell’Ottobre Rosa!
Espanol :
Participa en un taller de cerámica a beneficio de Octubre Rosa
