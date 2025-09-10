ATELIER DE POTERIE / SEPTEMBRE Castelnau-de-Guers

Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

2025-09-10 2025-09-14 2025-09-18 2025-09-25

Ateliers de Poterie sur Castenau-de-Guers sous un format atelier de 2h

« AIMO poterie te propose des ateliers d’initiation à la poterie en petit groupe, dans une ambiance bienveillante et détendue. Viens découvrir le travail de la terre et créer de tes mains des pièces uniques, que tu sois débutant, amateur ou simplement curieux . Idéal aussi pour partager des moments spéciaux comme des EVJF, anniversaires ou ateliers sur mesure entre ami·es ou en famille. AIMO s’adapte à votre besoin, on construit votre projet ensemble!

Cours et ateliers de Poterie en petits groupes (6 max) sur Castelnau-de-Guers (à 5 min de Pézenas 20 min de Béziers).

Ouverture de nouveaux créneaux chaque mois. Pour avoir les dernières actualités suivez-moi sur Instagram @aimopoterie ou sur mon site Interner www.aimopoterie.fr

ATELIERS THEMATIQUES du mois de Septembre

Durée 2h

Tarif 45€/personne

Niveau Pas de prérequis Initiation acceptée

Chaque personne crée son objet puis le décore.

Thème du mois Assiettes ou tasses à la plaque

– Dimanche 14/09/2025 10h à 12h

– Samedi 10/09/2025 14h à 16h

COURS en ACCES LIBRE du mois de Septembre

Durée 2h

Tarif 40€/personne

Niveau Déjà pratiqué au moins quelques fois

Chaque personne est libre de créer ce qu’elle souhaite

– Jeudi 18/09/2025 17h30 à 19h30

– Jeudi 25/09/2025 17h30 à 19h30

Pour toute question n’hésitez pas à m’écrire à contact@aimopoterie.fr ou sur Instagram ! .

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 6 27 09 54 45 contact@aimopoterie.fr

