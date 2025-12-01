Atelier de poterie Saint-Martin-de Connée Vimartin-sur-Orthe

Atelier de poterie

Atelier TERRE à délire Thème Modelage d’un Oya Multi-générations à partir de 8 ans

Venez fabriquer votre poterie d’arrosage pour vos jardinières. Enterrées jusqu’au col et remplies d’eau elles seront suffisamment poreuses pour humidifier la terre. En forme de coloquinte, de navet, de bourgeon… à vous de personnaliser votre réalisation. Prenez contact avec moi pour en savoir plus et réserver.

Saint-Martin-de Connée La Sollerie Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 48 23 58 accordceramique@gmail.com

English :

Atelier TERRE à délire Theme: Modeling an Oya Multi-generations from 8 years upwards

German :

Atelier TERRE à délire Thema: Modellieren einer Oya Mehrere Generationen ab 8 Jahren

Italiano :

Laboratorio TERRE à délire Tema: Modellare un’Oya Multigenerazionale a partire da 8 anni

Espanol :

Taller TERRE à délire Tema: Modelar un Oya Multigeneracional a partir de 8 años

