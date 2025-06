Atelier de Pratique Artistique Papiers colorés – Le Malesherbois 23 juillet 2025 14:00

Loiret

Atelier de Pratique Artistique Papiers colorés
70 Avenue du General Patton
Le Malesherbois
Loiret

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 15:30:00

2025-07-23

2025-08-14

Apprenez à colorer le papier de différentes manières!Familles

Cette plante peut-elle colorer la pâte à papier ? Et cette épice, cette pierre ? Quelle est la différence entre un pigment synthétique et naturel ? Quels sont les pigments traditionnellement utilisés en peinture ?

Différentes expériences de coloration seront alors proposées pour ce matériau de toutes les nuances dans la masse, en surface, avec des dégradés… Soupoudrer des épices sur une feuille fraîche, peindre avec des pâtes colorées… Autant d’exercices créatifs qui peuvent être utilisés en papeterie artisanale (ou dans les métiers d’art) !

Cet atelier est proposé en deux formats différents 1h30 pour initier une découverte du papier et des colorants (6-12 ans), ou 2h30 pour s’intéresser aux pigments et déployer pleinement ses capacités artistiques… (à partir de 12 ans). 15 .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

