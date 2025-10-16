Atelier de pratique artistique parents-enfants avec l’association « Où l’heure est peinte » Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème Paris

Atelier de pratique artistique parents-enfants avec l’association « Où l’heure est peinte » Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème Paris jeudi 16 octobre 2025.

L’association « Où l’heure est peinte » et Yiping LUO, calligraphe, céramiste et art-thérapeute, proposera 5 ateliers différents, pendant lesquels parents

et enfants sont invités à partager une activité autour de l’éveil

artistique, avec des découvertes sonores, sensorielles, corporelles.

Ces

ateliers sont l’occasion de découvrir des outils à utiliser ensuite à la

maison, autant des savoirs-être (bouger avec son enfant, jouer avec lui,

improviser) que des savoirs-faire (un conte, une chanson, une technique d’art

plastique).

5 ateliers sont prévus à la Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18è :

Jeudi 16/10 de 9h30 à 12h

Samedi 18/10 de 9h30 à 12h

Samedi 8/11 de 9h30 à 12h

Samedi 29/11 de 9h30 à 12h

Samedi 6/12 de 9h30 à 12h

Du jeudi 16 octobre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

jeudi, samedi

de 09h30 à 12h00

gratuit

Pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents.

Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours des enfants du 18ème 16, rue Cavé 75018 au rez de chausséeParis

maison1000jours18@paris.fr