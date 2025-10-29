ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE Sérignan

Dans le cadre du festival Gds Z’yeux, p’tites zoreilles, l’atelier Petites mains, grandes expressions invite les enfants à explorer leur créativité. Guidés par un·e artiste, ils expérimentent différentes pratiques artistiques, découvrent le plaisir de la création et donnent vie à leurs idées à travers des réalisations uniques et ludiques. Gratuit, sur réservation. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95

English :

As part of the Gds Z?yeux, p?tites zoreilles festival, children take part in the « Petites mains, grandes expressions » workshop to create, explore and express themselves artistically. Free with reservation.

German :

Im Rahmen des Festivals Gds Z?yeux, p?tites zoreilles, nehmen die Kinder am Workshop « Petites mains, grandes expressions » (Kleine Hände, großer Ausdruck) teil, um zu kreieren, zu erforschen und sich künstlerisch auszudrücken. Kostenlos mit Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito del festival Gds Z?yeux, p?tites zoreilles, i bambini potranno partecipare al laboratorio « Petites mains, grandes expressions » per creare, esplorare ed esprimersi artisticamente. Gratuito su prenotazione.

Espanol :

En el marco del festival Gds Z?yeux, p?tites zoreilles, los niños pueden participar en el taller « Petites mains, grandes expressions » para crear, explorar y expresarse artísticamente. Gratuito previa reserva.

