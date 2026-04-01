Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement
Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement mercredi 22 avril 2026.
Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz
Du mercredi 22 au vendredi 24 avril 2026 de 14h à 17h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Le Musée d’Art Contemporain [mac] vous donne rendez-vous pour un atelier de pratique pour les enfants à partir de 5 ans.Enfants
Les jeunes publics sont invités à prendre part à une création collective, en écho à l’exposition La vie climatique. Histoires sensibles des collections privées Triennale De leur temps #8.
• Dès 5 ans
• Sur réservation par mail macpublics@marseille.fr .
Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée d’Art Contemporain [mac] invites you to a hands-on workshop for children aged 5 and over.
L’événement Atelier de pratique avec l’artiste Emma Cossée Cruz Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Ville de Marseille