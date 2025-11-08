Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de pratique chorégraphique avec Marion Lévy Le Carreau du Temple Paris samedi 8 novembre 2025.

La chorégraphe Marion Lévy propose un atelier chorégraphique autour de son spectacle Roméo.

Après un échauffement, les thématiques du spectacle telles que : le chaos des émotions, le sentiment amoureux, les transformations physiques… serviront de support à l’élaboration d’une chorégraphie.

Nous aborderons également la relation poétique entre texte et mouvement.

Une atelier découverte sur la musicalité du mouvement et des mots ouvert à tou·tes.

Une participation à l’atelier vous ouvre le choix d’une place pour le spectacle Roméo pour la représentation du jeudi 6 novembre 2025 à 19h.

Le samedi 08 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
payant

Billet atelier + spectacle : 22 à 32 euros

Billet atelier uniquement : 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée  75003 Paris
https://weez.li/O5DE6WN4 +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple