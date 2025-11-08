Atelier de pratique chorégraphique avec Marion Lévy Le Carreau du Temple Paris

La chorégraphe Marion Lévy propose un atelier chorégraphique autour de son spectacle Roméo.

Après un échauffement, les thématiques du spectacle telles que : le chaos des émotions, le sentiment amoureux, les transformations physiques… serviront de support à l’élaboration d’une chorégraphie.

Nous aborderons également la relation poétique entre texte et mouvement.

Une atelier découverte sur la musicalité du mouvement et des mots ouvert à tou·tes.

Une participation à l’atelier vous ouvre le choix d’une place pour le spectacle Roméo pour la représentation du jeudi 6 novembre 2025 à 19h.

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

payant

Billet atelier + spectacle : 22 à 32 euros

Billet atelier uniquement : 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/O5DE6WN4 +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple