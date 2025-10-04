Atelier de pratique circassienne MARCIAC Marciac
Atelier de pratique circassienne MARCIAC Marciac samedi 4 octobre 2025.
Atelier de pratique circassienne
MARCIAC L’Astrada Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 17:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
ATELIER DE PRATIQUE CIRCASSIENNE
Animé par Matias Pilet
Cet atelier de pratique circassienne est animé par Matias Pilet, interprète de LA FUITE, un spectacle mis en scène par Olivier Meyrou, et programmé le même jour à 21h à L’Astrada.
Le temps d’un atelier d’acrobatie, les enfants vont explorer leurs capacités ! Au programme sauts, chutes, danses, roues, équilibres et déséquilibres.
INFOS PRATIQUES
Durée 1 heure
Entrée libre sur réservation
À destination des enfants de 8 à 12 ans
12 participant·e·s maximum
.
MARCIAC L’Astrada Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr
English :
CIRCUS PRACTICE WORKSHOP
Led by Matias Pilet
This practical circus workshop is led by Matias Pilet, performer in LA FUITE, a show directed by Olivier Meyrou, and programmed on the same day at 9pm at L’Astrada.
During an acrobatics workshop, children will explore their skills! On the program: jumps, falls, dances, wheels, balances and imbalances.
PRACTICAL INFO
Duration: 1 hour
Free admission on reservation
For children aged 8 to 12
12 participants maximum
German :
WORKSHOP ZUR ZIRKUSPRAXIS
Geleitet von Matias Pilet
Dieser Workshop über zirzensische Praxis wird von Matias Pilet geleitet, einem Darsteller in LA FUITE, einem Stück, das von Olivier Meyrou inszeniert wurde und am selben Tag um 21 Uhr im L’Astrada auf dem Programm steht.
Während eines Akrobatik-Workshops werden die Kinder ihre Fähigkeiten erkunden! Auf dem Programm stehen Sprünge, Stürze, Tänze, Räder, Balancieren und Ungleichgewichte.
PRAKTISCHE INFOS
Dauer: 1 Stunde
Freier Eintritt nach vorheriger Reservierung
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren
maximal 12 Teilnehmer/innen
Italiano :
LABORATORIO PRATICO DI CIRCO
Condotto da Matias Pilet
Questo laboratorio pratico di circo è condotto da Matias Pilet, interprete di LA FUITE, spettacolo diretto da Olivier Meyrou e in programma alle 21.00 dello stesso giorno presso L’Astrada.
Durante un laboratorio di acrobazia, i bambini esploreranno le loro abilità! In programma: salti, cadute, danze, ruote, equilibri e squilibri.
INFO PRATICHE
Durata: 1 ora
Ingresso gratuito su prenotazione
Per bambini da 8 a 12 anni
massimo 12 partecipanti
Espanol :
TALLER PRÁCTICO DE CIRCO
Impartido por Matias Pilet
Este taller práctico de circo está dirigido por Matias Pilet, artista de LA FUITE, espectáculo dirigido por Olivier Meyrou y programado para las 21:00 h del mismo día en L’Astrada.
Durante un taller de acrobacia, los niños explorarán sus habilidades En el programa: saltos, caídas, bailes, ruedas, equilibrios y desequilibrios.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Duración: 1 hora
Entrada gratuita previa reserva
Para niños de 8 a 12 años
máximo 12 participantes
