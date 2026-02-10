En écho aux expositions Dana Lixenberg — American Images et Faire groupe à la Petite Galerie, cet atelier animé par l’artiste photographe Elisabeth Schneider invite les familles à réaliser des portraits photographiques en devenant tour à tour modèle et photographe.

Puis, dans un second temps, enfants et adultes découvrent l’un des plus anciens procédés en photographie, le cyanotype. En pratiquant l’ensemble des étapes du tirage, de la sensibilisation du papier à la révélation de l’image, chaque participant·e réalise un cyanotype de son portrait.

Après l’atelier, vous êtes invité·es à découvrir nos expositions !

_______________________

Elisabeth Schneider

Photographe polymorphe, Elisabeth Schneider pratique la photographie d’auteur et la photographie documentaire. Spécialisée en commandes dans le reportage social et médical, elle rejoint peu à peu la presse généraliste. Sa démarche s’enracine dans une pratique professionnelle du tirage noir et blanc. En parallèle de reportages au long cours et de portraits documentaires, elle réalise des séries d’autoportraits, tout en engageant une pratique plasticienne qui s’intéresse à la psychologie à travers l’inconscient et aux questions écologiques.

_______________________

La technique du tirage cyanotype

Inventé par le savant anglais John Herschel en 1842, le tirage cyanotype utilise les propriétés photosensibles des sels de fer, dans un procédé non toxique qui ne nécessite pas de chambre noire ni de chimie de développement. D’une couleur bleu cyan caractéristique, cette technique du début de la photographie est tombée en désuétude avant d’être redécouverte par des artistes ou des photographes attiré·es par cette pratique alternative.

Les Ateliers de pratique permettent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagné·es par un·e artiste photographe, laissez votre créativité s’exprimer !

Le samedi 21 mars 2026

de 14h30 à 17h30

payant

Adulte : 30€ | Enfant : 10€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T14:30:00+02:00_2026-03-21T17:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/atelier-de-pratique-en-famille-du-portrait-au-cyanotype-avec-elisabeth-schneider/ +33144787500 info@mep-fr.org



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

