En écho à l’exposition Nature morte, Nature d’objet à la Petite Galerie, qui présente le regard de 12 photographes issu·es des collections de la MEP, cet atelier propose de révéler la beauté singulière des objets par l’expérimentation photographique.

Après une courte visite de l’exposition, parents et enfants sont invité·es à créer leur nature morte à partir d’objets naturels ou manufacturés qui ont été collectés par l’artiste pour constituer une sorte de cabinet de curiosité contemporain. Les participant·es pourront également apporter quelques-uns de leurs objets s’ils et elles le souhaitent, qu’il s’agisse de formes manufacturées ou de formes naturelles.

Le choix des objets invitera parents et enfants à imaginer un dialogue singulier entre elles et eux. Par la libre association et composition d’objets qui procède du collage visuel ou encore du jeu du cadavre exquis pratiqué par les artistes surréalistes, chacun·e créera une nature d’objet poétique et extraordinaire.

L’atelier propose de changer notre regard sur les objets, de les transformer et à travers eux de modifier notre regard sur le réel.

À l’occasion de ce stage atelier, Magali Lambert présentera son travail artistique et plus particulièrement ses séries “Tu es une merveille (Collection espagnole – 2013, Collection française – 2015, Collection belge – 2017-2018)”, qui a inspiré la création de cet atelier.

Les Ateliers de pratique permettent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagné·es par un·e artiste photographe, laissez votre créativité s’exprimer !

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h30 à 17h30

payant

Adulte : 30€ | Enfant : 10€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/atelier-de-pratique-en-famille-quand-les-objets-se-rencontrent-avec-magali-lambert/