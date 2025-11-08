Atelier de pratique La traversée Maison des Arts Le Grand-Quevilly

Atelier de pratique La traversée

Maison des Arts Allée des Arcades Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Dans le cadre l’exposition Andar semi semi [ Aller ensemble ] de Camille Pradon, la médiatrice culturelle de la Maison des arts invite les participant·es à un atelier de pratique artistique s’intéressant à la construction du langage et à ses multiples formes.

Chacun·e sera amené·e à penser les langues qui constituent notre monde et à s’en emparer en concevant ensemble un nouvel alphabet universel. Il s’agira d’explorer la richesse et la diversité des langues en prenant conscience de leur pouvoir créatif et symbolique.

Entrée libre sur réservation à maisondesarts@grandquevilly.fr .

+33 2 32 11 09 78 maisondesarts@grandquevilly.fr

