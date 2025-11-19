Atelier de pratique philosophique Bibliothèque de l’école Prémanon

Atelier de pratique philosophique Bibliothèque de l'école Prémanon vendredi 9 janvier 2026.

Atelier de pratique philosophique

Bibliothèque de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-09 18:30:00
La loyauté familiale est-elle une valeur ou une pression. Prendre du recul avec ses idées et les partager.
Animation sur réservation.   .

laurencelevant@wanadoo.fr

