Atelier de pratique philosophique Bibliothèque de l’école Prémanon vendredi 30 janvier 2026.
Bibliothèque de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-30 18:30:00
Qu’est-ce qu’une émotion ? Un signal, une réaction, un jugement déguisé, une fuite, autre ? Prendre du recul avec ses idées et les partager.
Animation sur réservation. .
Bibliothèque de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté laurencelevant@wanadoo.fr
