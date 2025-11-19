Atelier de pratique philosophique Bibliothèque de l’école Prémanon

Atelier de pratique philosophique

Bibliothèque de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-30 18:30:00

Qu’est-ce qu’une émotion ? Un signal, une réaction, un jugement déguisé, une fuite, autre ? Prendre du recul avec ses idées et les partager.

Animation sur réservation. .

Bibliothèque de l’école 211 Rue du Moine Manon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté laurencelevant@wanadoo.fr

