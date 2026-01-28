Atelier de pratique philosophique

Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 20:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Atelier de pratique philosophique le 20 mars 2026 de 18h30 à 20h30. Sur réservation. .

Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 77 16 lesmotsmeles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de pratique philosophique

L’événement Atelier de pratique philosophique Prémanon a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses