Atelier de pratiques artistiques Entre ombre et lumière, Atelier Art en Jeu Tintury

Atelier de pratiques artistiques Entre ombre et lumière

Atelier Art en Jeu 21 Rue Marie France Gueny Tintury Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 10:00:00

fin : 2026-01-07 13:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Entre Ombre et Lumière Les contrastes en clair-obscur . Développer sa curiosité, sa créativité et sa sensibilité en découvrant les techniques de productions artistiques. En lien avec l’exposition Georges de la Tour actuellement au musée Jacquemart André à Paris jusqu’au 22 février. Techniques mixtes fusain, acrylique, huile. 25€ par personne, matériel fourni. Renseignement et réservations au 06 10 83 70 85. Avec pique-nique sorti du panier. .

Atelier Art en Jeu 21 Rue Marie France Gueny Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 83 70 85

