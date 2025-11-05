Atelier de pratiques artistiques Atelier Art en Jeu Tintury
Atelier de pratiques artistiques
Atelier Art en Jeu 21 Rue Marie France Gueny Tintury Nièvre
Tarif : 25 EUR
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-05 13:00:00
2025-11-05
Développer sa curiosité, sa créativité et sa sensibilité en découvrant les techniques de productions artistiques (fusain, craie, encre de chine etc.). Thème Explorer la trace , en lien avec l’exposition Pierre Soulages actuellement au musée du Luxembourg à Paris.
Tarif 25€/personne, matériel fourni.
Prévoir son pique-nique.
Réservation et infos 06 10 83 70 85. .
Atelier Art en Jeu 21 Rue Marie France Gueny Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 83 70 85
