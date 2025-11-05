Atelier de pratiques artistiques Atelier Art en Jeu Tintury

Atelier de pratiques artistiques

Atelier Art en Jeu 21 Rue Marie France Gueny Tintury Nièvre

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05 13:00:00

2025-11-05

Développer sa curiosité, sa créativité et sa sensibilité en découvrant les techniques de productions artistiques (fusain, craie, encre de chine etc.). Thème Explorer la trace , en lien avec l’exposition Pierre Soulages actuellement au musée du Luxembourg à Paris.

Tarif 25€/personne, matériel fourni.

Prévoir son pique-nique.

Réservation et infos 06 10 83 70 85. .

