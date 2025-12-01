Atelier de Premiers Secours

Salle des fêtes Monsaguel Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

La commune de Monsaguel et le centre de secours d’Issigeac proposent un atelier de premiers secours à la personne pour tout public de l’issigeacois.

L’atelier d’une durée de 1h30 sera animé par une personne habilitée. .

Salle des fêtes Monsaguel 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 76 84

English : Atelier de Premiers Secours

L’événement Atelier de Premiers Secours Monsaguel a été mis à jour le 2025-11-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides